Украинские военные провели учения в Донбассе с применением противотанковых комплексов NLAW

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украинские военные провели учения в зоне силовой операции в Донбассе с применением переносного противотанкового ракетного комплекса NLAW и гранатометов M-141. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Операции объединенных сил (силовой операции) Украины в Донбассе.

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"Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", - говорится в сообщении в Facebook.

В пресс-службе командования силовой операции уточнили, что учения по огневой подготовке прошли на одном из полигонов Донбасса с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил.

Ход тренировок гранатометчиков проверил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

8 февраля на Украине начались командно-штабные учения "Метель-2022" по управлению группировками войск во время ведения боевых действий начались на Украине. Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), тренировки будут проходит в течение февраля по всей территории страны.

Британский министр обороны заявил 17 января, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения. Как стало позже известно, Лондон направил 30 военных инструкторов на Украину для обучения местных военнослужащих обращению с доставленными в страну противотанковыми ракетами в количестве примерно 2 тыс. единиц. Украинские СМИ сообщали, что Лондон поставил Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.