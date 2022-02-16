В Австрии заявили, что "Северный поток - 2" не будет запущен в случае конфликта на Украине

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Никто в Европейском союзе не даст разрешение на запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" при "военной агрессии" России против Украины. Об этом сообщила во вторник министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер в интервью газете Der Standard .

"Давайте быть реалистичными, а не наивными. "Северный поток - 2" достроен, но не получил разрешение на эксплуатацию. Если дело дойдет до военного конфликта [России с Украиной], никто не даст это разрешение", - сказала министр в ответ на вопрос, какими могут быть санкции против России в крайнем случае.

Министр также считает, что России не удалось разделить Европейский союз в деле совместных действий европейских стран в ответ на события на Украине. "Российская сторона не рассчитывала, что ЕС объединится", - полагает австрийский министр.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.