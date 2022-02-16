Макрон обсудил с Байденом условия для "серьезного диалога" по урегулированию на Украине

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден обсудили ситуацию на Украине, в ходе беседы французский лидер выступил за создание условий для урегулирования кризиса на Украине за счет дипломатических усилий по снижению напряженности. Об этом в ночь на среду сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул подчеркнул необходимость продолжения дипломатических усилий по снижению напряженности и созданию условий для умиротворения, необходимых для серьезного диалога по урегулированию российско-украинского кризиса и решению вопросов европейской безопасности", - гласит коммюнике.

В ходе разговора французский лидер также заявил о приверженности Франции "уважать суверенитет и безопасность своих партнеров и союзников". Байден со своей стороны приветствовал усилия Парижа и Берлина в рамках нормандского формата по обеспечению выполнения Минских соглашений, уточнили в администрации французского президента. Лидеры договорились тесно контактировать по данной теме в ближайшие дни.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.