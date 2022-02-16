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Кризис на Украине

Экс-глава MI-6 считает, что риск вторжения на Украину не так высок, как заявляют на Западе

По словам Джона Соэрса, в нынешней ситуации России удалось добиться "важных успехов"

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Возможность вторжения России на Украину не так высока, как заявляют западные страны. Такое мнение высказал в среду в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си бывший глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Джон Соэрс.

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"Я думаю, что риск полноценного вторжения никогда не был столь высок, как его описывали некоторые западные правительства, но он снизился", - считает он. "Я не думаю, что президент [России Владимир] Путин когда-либо принимал решение вторгнуться в [эту] страну, на самом деле это был бы очень рискованный шаг для него, поступи он так", - добавил Соэрс, возглавлявший МI-6 с ноября 2009 года по ноябрь 2014 года.

По его оценке, в нынешней ситуации России удалось "добиться ряда важных успехов". Как полагает Соэрс, Москва сделала свою обеспокоенность по поводу безопасности центральной темой международной повестки дня, оказала давление на Украину и напомнила Европе о ее зависимости от поставок российского газа.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаВеликобританияРоссияКризис на Украине
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