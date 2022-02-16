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Глава Еврокомиссии назвала внушительным пакет санкций ЕС против РФ при силовом сценарии

НАТО пока не обнаружила признаков сокращения российских войск, отметила Урсула фон дер Ляйен

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Евросоюз подготовил внушительный пакет санкций на случай силового сценария кризиса на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду в Европарламенте.

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"Будем сохранять бдительность. Несмотря на появившиеся во вторник сообщения, НАТО пока не обнаружила признаков сокращения российских войск. Если будет избран путь насилия, наш ответ станет единым и внушительным. Еврокомиссия и ее внешнеполитическая служба взаимодействовали с государствами-участниками, чтобы подготовить обширный пакет санкций", - сказала фон дер Ляйен. Она добавила, что подготовка велась "в сотрудничестве с партнерами из Канады, США и Великобритании".

"В случае российской агрессии реакция Европы будет быстрой и сильной", - сказала глава ЕК. По ее словам, "речь идет не только о замораживании активов и персональных запретах на въезд, но также и о мерах экономического характера". Она уточнила, что могут быть введены "ограничения на поставку технологий, в которых нуждается Россия".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеСанкции в отношении РоссииФон дер Ляйен, Урсула
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