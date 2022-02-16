Глава Еврокомиссии назвала внушительным пакет санкций ЕС против РФ при силовом сценарии

"Будем сохранять бдительность. Несмотря на появившиеся во вторник сообщения, НАТО пока не обнаружила признаков сокращения российских войск. Если будет избран путь насилия, наш ответ станет единым и внушительным. Еврокомиссия и ее внешнеполитическая служба взаимодействовали с государствами-участниками, чтобы подготовить обширный пакет санкций", - сказала фон дер Ляйен. Она добавила, что подготовка велась "в сотрудничестве с партнерами из Канады, США и Великобритании".

"В случае российской агрессии реакция Европы будет быстрой и сильной", - сказала глава ЕК. По ее словам, "речь идет не только о замораживании активов и персональных запретах на въезд, но также и о мерах экономического характера". Она уточнила, что могут быть введены "ограничения на поставку технологий, в которых нуждается Россия".