Подполковник Дамиба принял присягу в качестве президента Буркина-Фасо

ПРЕТОРИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер захвативших в Буркина-Фасо власть военных подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба приведен в среду к присяге в качестве президента страны. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Я клянусь сохранять, уважать и обеспечивать соблюдение конституции Буркина-Фасо", - заявил Дамиба, принимая присягу. Он прибыл на церемонию в мундире и красном армейском берете.

Церемония прошла в здании Конституционного совета (КС) в присутствии его членов и нескольких десятков приглашенных, среди которых не было ни одного зарубежного представителя, передает новостной портал Burkina24. Прямую трансляцию инаугурации вел государственный телеканал RTB. После присяги Дамибе были вручены как новому главе государства знаки великого магистра ордена Буркина-Фасо.

Решение о том, что Дамиба является президентом Буркина-Фасо, было принято Конституционным советом страны и обнародовано 10 февраля. В своем постановлении КС отметил, что пост президента Буркина-Фасо оказался вакантным в момент, когда 24 января на тот момент глава государства Рок Марк Кристиан Каборе представил письменное обращение о своей отставке. КС указал, что именно с этой даты началось президентство подполковника Дамибы. Ранее созданное военными в момент захвата власти "Патриотическое движение за охрану и восстановление" (ПДОВ) объявило 31 января о том, что Дамиба стал президентом Буркина-Фасо, главой государства и верховным главнокомандующим.

Военные подняли мятеж в Буркина-Фасо 23 января и через сутки захватили власть. Они объявили об отстранении президента страны Каборе, приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента. Действие Конституции Буркина-Фасо было восстановлено 31 января одновременно с публикацией "Основополагающего закона ПДОВ". Конституционный совет Буркина-Фасо состоит из 10 человек. Мятежники не отменяли его полномочий, которые состоят в надзоре за исполнением конституции и выборами.