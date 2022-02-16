Зеленский заявил, что не располагает детальной информацией о встрече Путина и Шольца

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что пока не располагает подробной информацией о прошедшей во вторник встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, а потому не может оценить ее. Об этом он заявил в среду газете Bild .

"Я ни доволен, ни недоволен. У нас пока нет точных деталей касательно результата встречи", - сказал Зеленский.

Шольц во вторник провел в Москве первую встречу с Путиным после вступления в должность канцлера. На пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером глава правительства ФРГ заявил, что Зеленский "твердо пообещал" в скором времени представить в Контактной группе все три политических законопроекта, предусмотренных минскими соглашениями - о статусе Донбасса, изменениях украинской Конституции и подготовке выборов в регионе.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года и одобренные затем СБ ООН. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом предоставления на постоянной основе особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Однако эти договоренности до сих пор остаются нереализованным, так как украинская сторона отказывается от выполнения именно политической части пакета и не желает в принципе обсуждать эти законопроекты в Контактной группе с представителями Донбасса, как того требуют Минские соглашения.