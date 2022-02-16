Болсонару обозначил в разговоре с Путиным интерес Бразилии к силовым установкам подлодок

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным заинтересованность Бразилии в силовых установках подводных лодок. Об этом политик рассказал в ходе встречи с бизнес-сообществом двух стран.

"Мы говорили о ядерной энергетике. О заинтересованности Бразилии к силовым установкам для наших субмарин, а также о нашем интересе к малым ядерным энергоустановкам", - отметил Болсонару. Трансляция встречи велась в его аккаунте в Facebook.

Ранее в ходе заявления для прессы по итогам встречи с Путиным Болсонару заявил, что Россия и Бразилия могут значительно укрепить сотрудничество в сфере энергетики, в особенности в области добычи и переработки нефти и природного газа, в сфере мирного атома.

В 2019 году ВМС Бразилии объявили о намерении начать строительство первой атомной подводной лодки в 2022 году. В планах бразильского флота спустить ее на воду в 2029 году.