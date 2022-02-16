Блинкен проведет в Мюнхене несколько двусторонних и многосторонних встреч

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет позднее на текущей неделе на полях Мюнхенской конференции по безопасности ряд двусторонних и многосторонних встреч. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Это будет возможность для госсекретаря встретиться с рядом его коллег [из других стран]. Ожидаю, что у него состоится ряд двусторонних контактов. Ожидаю, что будет ряд важных многосторонних встреч", - сказал официальный представитель Госдепартамента США. По его словам, главной темой предстоящих консультаций станут вопросы отношений с Россией и ситуация вокруг Украины.

Прайс отказался уточнить, примет ли Блинкен в Мюнхене участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7).

Ранее Госдепартамент США объявил, что Блинкен 17-20 февраля посетит Германию, "чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности".