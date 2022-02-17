Британия направит $34 млн на проекты в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Великобритания направит 25 млн фунтов стерлингов ($34 млн) на реализацию проектов по укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в киберсфере. Соответствующие договоренности были достигнуты во время переговоров в онлайн-формате между премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном, сообщила в среду канцелярия главы британского правительства.

Отмечается, что в ходе беседы стороны затронули ситуацию вокруг Украины, а также усиление взаимодействия в областях торговли и технологий. Кроме того, Джонсон и Моррисон подчеркнули приверженность сотрудничеству по линии нового партнерства в сфере безопасности AUKUS, в котором также участвуют США.

"Великобритания и Австралия тесно работают друг с другом с целью укрепления региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, разработки научных инноваций и зеленых технологий и создания возможностей для компаний и жителей наших стран. Мы формируем на базе исторического союза новое партнерство, которое соответствует новому веку и зиждется на наших общих приоритетах, связанных с безопасностью, демократией и свободной и честной торговлей", - заявил Джонсон.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Крупнейшие государства Юго-Восточной Азии Малайзия и Индонезия выступили с критикой подобных планов, подчеркнув, что продолжат совместно добиваться сохранения безъядерного статуса региона.