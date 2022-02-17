Байден и Шольц обсудили итоги своих переговоров с Путиным и Зеленским

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили в среду по телефону итоги своих недавних переговоров с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила позднее в тот же день пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, американский и германский лидеры рассмотрели результаты своих "переговоров с президентом Путиным и президентом Зеленским относительно продолжения наращивания Россией военных сил на границе с Украиной". "Они (Байден и Шольц - прим. ТАСС) подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации [действий] в сферах дипломатии и мер сдерживания, а также укрепления восточного фланга НАТО на случай вторжения России на Украину", - отметил Белый дом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе.