Австралия и Британия договорились консолидировать усилия в борьбе с глобальным потеплением

СИДНЕЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Австралия и Великобритания примут решительные меры для снижения объемов парниковых газов к 2030 году и достижения нулевых показателей выбросов к 2050 году. Соответствующие договоренности были достигнуты во время переговоров в онлайн-формате между австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном и его британским коллегой Борисом Джонсоном, сообщила канцелярия главы правительства Австралии в четверг.

В ходе онлайн-встречи премьер-министры обсудили совместные действия двух стран по борьбе с изменением климата, в том числе путем реализации позиций Климатического пакта Глазго и Парижского соглашения, для того, чтобы удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия. "Великобритания и Австралия обязались до конца текущего десятилетия на национальном уровне принять максимально возможные меры по борьбе с глобальным потеплением. Австралия намерена снизить выбросы [парниковых газов] на 26-28% к концу десятилетия и предпринять все необходимые шаги, чтобы повысить этот показатель до 35% к 2030 году", - указал в итоговом заявлении Моррисон.

Сообщается также, что главы правительств договорились продолжать совместную работу по достижению нулевых выбросов к 2050 году и ускорить развитие технологий, необходимых для достижения этой цели. "Мы подчеркиваем приверженность своих стран решениям, основанным на экологически чистых технологиях, и поддерживаем декларацию о лесах и землепользовании, подписанную в Глазго", - отмечается в заявлении австралийского премьер-министра.

Климатический пакт Глазго, одобренный представителями почти 200 государств, содержит предложение вновь пересмотреть определяемые на национальном уровне вклады стран в борьбу с изменением климата уже к концу 2022 года. В документе также предлагается поэтапно отказаться от "неэффективных субсидий ископаемого топлива".