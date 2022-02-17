ЛНР обвинила Зеленского в том, что он лично дал указания на эскалацию конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал указания украинским силовикам на эскалацию конфликта в Донбассе.

"Происходящее обострение обстановки связано с посещением [Владимиром] Зеленским зоны так называемой операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе - прим. ТАСС), после убытия которого и начались обстрелы территории республик по всей линии фронта. Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта", - говорится в заявлении начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко, опубликованном в четверг в Telegram-канале ведомства.