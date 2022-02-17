Канцлер Австрии считает фейковым отвод войск России от границы с Украиной

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер не верит в отвод российскиих войск от границы с Украиной и считает его "фейковым". Об этом со ссылкой на Нехаммера сообщило в четверг Австрийское агентство печати .

"Мы по-прежнему исходим из того, что вторжение на Украину возможно по команде", - сказал Нехаммер в Брюсселе.

По его словам, эскалация ситуации на востоке Украины сейчас может происходить по двум причинам: из-за напряженности обстановки в целом и внезапных перестрелок. Нехаммер при этом считает, что эскалация может послужить поводом для заявлений России о необходимости военного вмешательства. Поэтому от ЕС потребуется жесткая реакция в случае военного нападения на Украину, добавил Нехаммер.

Еврокомиссия готовит соответствующие санкции, пишет Австрийское агентство печати со ссылкой на Нехаммера.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.