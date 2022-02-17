Токаев: целью пришедших извне в Алма-Ату бандитов был захват власти

НУР-СУЛТАН, 17 февраля. /ТАСС/. Бандиты, которые действовали в Алма-Ате в ходе массовых беспорядков, пришли в город извне, они преследовали цель захвата власти. Об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью, показанном на телеканале Qazaqstan.

Что мы знаем о них (а что нет)

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"Действительно, людям еще не все ясно. Но понятно, что простые граждане, любящие свой родной город, никогда не будут его разрушать собственными руками. Бандиты пришли в Алматы извне. Их цель очевидна: запугивание и убийства граждан, насилие над женщинами, мародерство, погромы и в конечном счете захват власти", - сказал Токаев.

По его словам, январские беспорядки стали самым трагическим событием в истории страны.

"За 30 лет независимости мы выдержали немало испытаний. Но с подобной жестокостью столкнулись впервые. Абсолютно ясно, что настоящие патриоты, преданные своей стране и своему народу, никогда не пойдут на такое", - пояснил президент Казахстана.

Он отметил, что люди, которые хотели воспользоваться этой ситуацией в своих корыстных целях, пытались совершить государственный переворот.

"Это были действия, направленные против нашей государственности, целостности страны и безопасности народа. Это мое личное мнение", - подчеркнул Токаев.

Миротворцы ОДКБ

Президент заявил, что не сожалеет о решении призвать миротворческий контингент ОДКБ в республику.

"Нет, это не то решение, о котором можно было бы сожалеть. Напротив, считаю это решение абсолютно верным. Надо понимать, что вооруженные боевики разгромили Алматы и угрожали другим нашим городам. И если бы не был своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы и другие города", - сказал Токаев.

Он отметил, что вооруженные столкновения происходили в Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде. По словам Токаева, в столице заметили террористов, которые даже готовились к нападению на резиденцию президента.

Как пояснил Токаев, миссия миротворческого контингента ОДКБ заключалась лишь в защите основных стратегических объектов.

"В этот момент силовые структуры Казахстана вступили в дело и дали отпор вооруженным террористам. Между силами ОДКБ и казахстанскими силовыми структурами была установлена тесная связь и координация. Считаю, что заявления о том, что якобы "мы теперь задолжали Путину", - это пустые разговоры, которые надо прекратить", - подчеркнул президент Казахстана.

Он напомнил, что контингент ОДКБ является общим для всех стран - участниц организации.

"Что касается России, то эта держава отстаивала и свои геополитические интересы. Россия крайне заинтересована в стабильности Казахстана, и мы это должны правильно понимать. Казахстан и Россия - стратегические партнеры, между которыми должны быть искренняя дружба и взаимное доверие. Другая политика может нанести ущерб стратегическим интересам обеих стран", - пояснил Токаев, отметив, что Казахстан - это суверенное государство и ведет самостоятельную политику.

Уголовное расследование

Комитет нацбезопасности Казахстана расследует 27 уголовных дел по фактам насильственного захвата власти. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам встречи с председателем КНБ Ермеком Сагимбаевым.

"Ермек Сагимбаев доложил, что в настоящее время по компетенции КНБ расследуются 27 уголовных дел по фактам насильственного захвата власти, актов терроризма, массовых беспорядков и других преступлений. Задержаны и находятся под стражей 24 лица, 14 из них - последователи деструктивных религиозных течений", - говорится в сообщении.

По данным Сагимбаева, в рамках борьбы с международным наркобизнесом в Алма-Ате ликвидирована крупная нарколаборатория с собственной майнинг-фермой, поставлявшая наркотики в страны СНГ.

"Изъято 188 кг мефедрона на сумму 3,7 млрд тенге (более $8,6 млн) и 57 млн тенге (более $133 тыс.) наличными", - проинформировала пресс-служба.

Как указал глава КНБ, пограничная служба ведомства продолжает усиленно охранять государственную границу: в январе и феврале были задержаны 2 133 правонарушителя и 22 плавсредства.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.