Белый дом заявил, что не вмешивается в обсуждение Конгрессом санкций против России

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Белый дом не вмешивается в зашедшее в последнее время в тупик обсуждение в Конгрессе США пакета новых антироссийских санкций. Об этом заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который направился в штат Огайо.

Ее попросили прокомментировать ситуацию с тем, что обсуждение республиканцами и демократами пакета новых антироссийских санкций в Конгрессе США зашло в тупик из-за разногласий между законодателями. Журналистка, задававшая вопрос, обратила внимание на то, что вместо этого речь теперь идет скорее лишь о резолюции в поддержку Украины. В связи с этим Жан-Пьер попросили пояснить, считает ли Белый дом достаточной такую не имеющую юридической силы резолюцию.

"Мы предоставим Конгрессу возможность самому заниматься этим процессом", - ответила представитель Белого дома. "Мы ценим поддержку обеих партий, которую мы видели со стороны Конгресса в последние несколько недель, в отношении тех действий, которые мы пытаемся предпринимать <...>, и мы, конечно, считаем, что важно продемонстрировать силу, но по поводу всего, что касается Конгресса, я оставлю возможность говорить самому Конгрессу", - добавила она.

Резолюция вместо санкций

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на сенатора-демократа Тима Кейна (от штата Вирджиния) сообщила, что члены Сената Конгресса США в четверг проголосуют по резолюции, в которой содержатся осуждение России и предупреждение о последствиях гипотетической эскалации ситуации на Украине.

Агентство Associated Press ранее пояснило, что резолюция не имеет юридической силы и не является частью пакета антироссийских санкций, рассматриваемых в верхней палате Конгресса. Оно отмечает, что это станет сигналом о поддержке Украины американскими законодателями, поскольку они не могут прийти к согласию по вопросу введения рестрикций в отношении РФ.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что обсуждение республиканцами и демократами пакета новых антироссийских санкций в Конгрессе США зашло в тупик из-за разногласий между законодателями. Они якобы не пришли к единому мнению о том, какие ограничительные меры могут быть приняты в отношении российского банковского сектора, а также газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины. Законопроекты, предполагающие введение санкций, вынесены на обсуждение верхней и нижней палат Конгресса представителями обеих американских партий.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.