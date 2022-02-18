Байден проведет переговоры с лидерами стран НАТО по Украине

ОТТАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу проведет разговор с лидерами Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, руководством Евросоюза и НАТО по ситуации вокруг Украины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить [ситуацию вокруг] Украины", - отмечается в документе.

Время начала телеконференции не уточняется.