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Кризис на Украине
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В ЛНР заявили, что украинские силовики 29 раз за прошедшие сутки нарушили режим тишины

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило в своем Telegram-канале в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За истекшие сутки, 17 февраля 2022 года, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня <...>", - говорится в сообщении.

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