В ДНР заявили, что киевские силовики выпустили 12 боеприпасов по республике с начала суток

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу утром обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) один раз, выпустив 12 снарядов калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"После 03:00 (совпадает с московским временем) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению <...> населенного пункта Николаевка - н. п. Петровское: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и Луганской народной республике сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако ранения получила жительница ДНР. Обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.