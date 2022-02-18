В ЛНР сообщили, что украинские силовики два раза с начала суток нарушили режим тишины

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило в своем Telegram-канале в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

По информации представительства ЛНР, украинские силовики обстреляли минометом 120 мм населенные пункты Пришиб и Желобок, выпустив 11 и 14 мин.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой народной республике и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.