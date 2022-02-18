В ДНР заявили, что движение по трассе Горловка - Донецк временно перекрыто из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на автотрассе Горловка - Донецк в Донецкой народной республике (ДНР) было перекрыто в пятницу из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), под огнем оказались поселки Пантелеймоновка и Красный Партизан (южнее Горловки). Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

"В связи с обстрелом района поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка - Донецк. Прошу скорректировать свои маршруты движения", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Ранее украинские войска возобновили обстрелы ДНР. Применяются минометы, орудия бронетехники, тяжелая артиллерия и противотанковые ракетные комплексы.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и Луганской народной республике сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.