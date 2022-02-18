МИД КНР потребовал от США учитывать обеспокоенность России по украинскому вопросу

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел КНР считает, что Соединенные Штаты должны учитывать обеспокоенность РФ и других стран сложной ситуацией на Украине. Как подчеркнул в пятницу на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, Вашингтону следует воздержаться от комментариев, нагнетающих и без того непростую обстановку.

"США тем более не должны предпринимать шаги, которые способствуют усилению противостояния, - подчеркнул он, комментируя недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о "скором вторжении России" на Украину. - Украинский вопрос нужно урегулировать путем диалога и переговоров, учитывая обоснованную обеспокоенность каждой из сторон, в том числе России".

По словам Ван Вэньбиня, украинский вопрос необходимо решать на основе минских соглашений. "Нельзя действовать угрозами, прибегая к санкциям и давлению", - уточнил он.

Энтони Блинкен в четверг заявил, что российские войска якобы ведут подготовку, чтобы в ближайшие дни напасть на Украину. Ранее в тот же день с подобными утверждениями выступил президент США Джо Байден.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.