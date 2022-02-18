В ДНР сообщили о новых обстрелах населенных пунктов со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу продолжают обстреливать территорию Донецкой народной республики, за два часа под огнем оказались пять населенных пунктов, по которым выпущено 40 мин калибра 120 мм и 40 гранат. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины)", - говорится в сообщении. По информации представительства ДНР, в 11:03 (совпадает с мск) был обстрелян населенный пункт Новомарьевка, по которому было выпущено 6 мин калибра 120 мм. В 11:47, 12:04 и 12:22 украинские силовики с трех направлений обстреливали населенный пункт Старомихайловка, по которому было выпущено 7 гранат из СПГ, 25 гранат из АГС, 12 мин калибра 120 мм, 2 мины калибра 82 мм.

В 12:43 обстрелу подвергся населенный пункт Александровка, выпущено 3 мины калибра 82 мм и 8 гранат из АГС. В 13:00 обстрелян населенный пункт Пантелеймоновка, по нему выпущено 10 мин калибра 120 мм. В 13:05 под огнем оказался населенный пункт Белая Каменка, по нему выпустили 12 мин калибра 120 мм.

Энергетики восстановили электроснабжение поселка Красный Партизан и частично поселка Верхнеторецкое, обесточенных в пятницу из-за обстрела украинскими силовиками, сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

"В 10:55 (совпадает с мск) в населенные пункты подано напряжение по резервной линии, электроэнергия возвращена 242-м бытовым абонентам, в школу, детский сад и котельную. 196 потребителей пока остаются без света", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, энергоснабжение Красного Партизана восстановлено полностью, а в Верхнеторецком улицы Фабричная, Красная и Степная все еще обесточены.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.