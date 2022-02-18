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В Пентагоне не видят признаков отвода российских войск от границы с Украиной

В ведомстве отметили, что все больше воинских частей направляются к пограничным районам

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. США по-прежнему не видят свидетельств отвода вооруженных сил РФ от границы с Украиной. Об этом в пятницу заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с польским коллегой Мариушем Блащаком в Варшаве.

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"Что касается того, что происходит на границе Украины, то я говорил об этом вчера. Хотя Россия заявила об отправке своих войск в гарнизоны, мы пока не видели [свидетельств] этого. Напротив, мы замечаем, что все больше частей направляются к пограничным районам. Мы видим продолжающиеся приготовления, мы видим действия, которые обычно войска совершают при подготовке к началу наступления", - сказал Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

По его словам, речь идет о "продвижении к границе", "рассредоточении войск", "подготовке логистики". "Все говорит о том, что сохраняется возможность начать наступление практически в любое время. Мы не видим признаков того, что он [президент РФ] отводит войска от границы", - добавил Ллойд Остин.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАРоссияПольшаОстин, Ллойд
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