Как развивалась информационная кампания Запада вокруг "вторжения" России на Украину

Западные СМИ в конце октября прошлого года начали распространять информацию о якобы наращивании вооруженных сил России на границе с Украиной

ТАСС-ДОСЬЕ. В конце октября 2021 года западные СМИ начали распространять информацию о якобы стремительном наращивании вооруженных сил России на границе с Украиной с целью последующей аннексии ее территории. По мере разрастания медиакампании в феврале 2022 года начали называться предполагаемые даты такого "вторжения". Российские официальные лица называют эти сообщения актами "информационной агрессии" и "истерией". Начало информационной кампании 30 октября 2021 года газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что официальные лица в США и Европе "на протяжении последних недель" отмечали наращивание Россией войск на границе с Украиной. В тот же день с аналогичными сообщениями выступили немецкие издания Deutsche Welle и Suddeutsche Zeitung.

1 ноября издание Politico со ссылкой на анализ британской информационной группы Janes, занимающейся военной тематикой, и материалы американской космической компании Maxar Technologies опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждали сведения о концентрации российских войск и военной техники на границе с Украиной. Перечислялись конкретные воинские части, предназначенные, по мнению аналитиков Janes, "для проведения операций на всех уровнях - от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий". В последующие дни с аналогичными материалами выступили американский журнал Foreign Policy, агентства Reuters, Bloomberg, Al Jazeera, газета The Wall Street Journal, британские телеканал Sky News и газета The Guardian. Общий тон публикаций сводился к следующему: после российско-белорусских военных учений "Запад 2021" (сентябрь 2021 года) на границе с Украиной осталось беспрецедентное количество российских войск. Цель их присутствия - поддержание напряженности в регионе. Запад обеспокоен вероятностью вторжения, США предупредили об этом европейских союзников. Ситуация развивалась на фоне приостановки политических контактов между Россией и НАТО 1 ноября 2021 года. В российском МИД эту серию сообщений назвали "фейк-кампанией". По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, американские журналисты "с радостью опубликовали фейк", снабдив его "ставящими под сомнение наличие критического мышления снимками", взятыми из социальных сетей. Приведя в пример Politico и The Washington Post, дипломат подчеркнула, что эти газеты не запросили официальные комментарии властей. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что информационная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь в Киеве". Реакция официальных лиц США и стран Европы первоначально была неактивной. Как отмечало Bloomberg, власти США считали вооруженный конфликт маловероятным. 10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "намерения России, стоящие за ее последним наращиванием военной мощи вдоль восточной границы Украины, неясны". 4 декабря, в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным, глава Белого дома Джо Байден сообщил, что занимается выработкой "комплекса инициатив", который не позволит России напасть на Украину. Нагнетание истерии Алармистские публикации в СМИ продолжились в ноябре - декабре. 19 ноября газета The New York Times вновь сообщила, что представители американской разведки предупреждают союзников о "готовящемся" вторжении России на Украину. 21 ноября об этом заявили Bloomberg и американское военное издание Military Times. 3 декабря The Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе сообщило, что на границе с Украиной сосредоточено 175 тыс. российских военнослужащих. 4 декабря Associated Press отметило, что растущая эскалация является попыткой Москвы получить гарантии невступления Украины в НАТО. 5 декабря The New York Times предположила, что якобы готовящееся вторжение на Украину - лишь "тактический ход Путина", в то время как "настоящая причина" заключается в реваншистских устремлениях Кремля, считающего распад СССР "исторической несправедливостью". С середины декабря по конец января CNN, Reuters, "Голос Америки", The Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times, "Радио Свобода", Би-би-си, Deutsche Welle и другие, ссылаясь на источники в разведке, размещали информацию о том, что Россия продолжает наращивать военное присутствие у границы с Украиной, публиковали соответствующие "спутниковые снимки", видеозаписи и карты. 17 февраля 2022 года телеканал CNN сообщил, что, вопреки заявлениям Москвы об отводе войск, задействованных в учениях в Крыму и в российско-белорусских учениях "Союзная решимость - 2022", Россия не сокращает военное присутствие у границ Украины и дополнительно перебросила к ним 7 тыс. военнослужащих. Еще одним витком информационной кампании стали сообщения о якобы известных датах планируемого "вторжения". Если до февраля 2022 года в качестве таковых назывались обобщенные "начало 2022 года" (CNN, 28 января), "январь 2022 года" (Bloomberg, 21 ноября) и "конец января - начало февраля" (Military Times, ноябрь), то в ночь на 5 февраля 2022 года. Bloomberg написало о российском вторжении на Украину, как об уже свершившемся факте. Новость провисела на сайте около получаса, после чего была снята с комментарием о технической ошибке. 12 февраля Der Spiegel и Politico, ссылаясь на свои источники, объявили возможной датой "вторжения" 16 февраля. Bloomberg в тот же день указало на 15 февраля. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что "вторжение" может начаться до конца Олимпийских игр в Пекине (закрытие 20 февраля). Более 30 стран призвали своих граждан покинуть Украину. В самой же стране 16 февраля было объявлено Днем единения. После того, как ни 15, ни 16 февраля "вторжения" не состоялось, Байден заявил журналистам, что "это может произойти в ближайшие несколько дней". "Парад визитов" на Украину С начала 2022 года Украина приняла настоящий "парад визитов" западных политиков. Многие из них посетили страну впервые, или же перерыв во встречах на высшем и высоком уровне составлял до этого несколько десятилетий. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что такая "интенсивная дипломатия" является частью стратегии украинской власти с целью "превратить Киев в центр международной политики".

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4-6 января в Киеве с целью "продемонстрировать поддержку Европейским союзом суверенитета и территориальной целостности Украины" находился Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем он пытался развеять опасения украинских политиков, допускающих, что Запад будет проводить переговоры с Кремлем об Украине без участия Киева, подчеркнув, что "любая дискуссия о европейской безопасности должна включать в себя Европейский союз и Украину". 17 января Украину посетила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Она провела переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Побывав на линии разграничения сторон в Донбассе, она заявила: "Любая дальнейшая агрессия будет иметь масштабные последствия для российской стороны". 19 января посетивший Украину госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Зеленскому, что в случае вторжения Россия столкнется с "непосильными издержками" со стороны США и их союзников, которые будут включать новые санкции, усиление присутствия НАТО в соседних с Украиной государствах - членах альянса и увеличение военной помощи Украине. 1 февраля с визитом в Киеве побывал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он пообещал применить санкции в отношении России, "как только нога российского солдата решится пересечь украинскую границу", но заявил, что украинский кризис еще можно урегулировать дипломатически. 1 февраля Киев посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. На встрече с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем он заявил, что власти Польши готовы передать Киеву легкие минометы и другое вооружение и выступил за оказание Украине как можно более широкой поддержки, выразив надежду, что до военного нападения России на эту страну не дойдет. 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский обсудил тему безопасности на границах страны и возможные санкции против России с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Посетивший Киев Рютте заявил, что "дальнейшая агрессия России" будет иметь "серьезные последствия". 3 февраля в Киев прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой он заявил, что ценит "сдержанный и нацеленный на диалог подход" руководства страны к урегулированию кризисной ситуации, и предложил посредничество в контактах между Киевом и Москвой. 7 февраля министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский побывали в зоне конфликта в Донбассе, где, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, могли "посмотреть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению". 7-8 февраля повторный визит в Киев совершила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. 8 февраля состоялся первый за 24 года визит на Украину президента Франции. В Киев Эмманюэль Макрон отправился из Москвы, где накануне провел переговоры с Владимиром Путиным. На итоговой пресс-конференции после встречи с украинским лидером он отметил, что цель Парижа - достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели, заявил о приверженности минским соглашениям как единственной основе для урегулирования кризиса и подчеркнул, что и Париж, и Берлин как гаранты "Минска-2" готовы и дальше выступать посредниками. 14 февраля в Киеве побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц. На пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским он выразил "сильную обеспокоенность" по поводу "развертывания российских войск" и призвал РФ сделать "четкие шаги по деэскалации нынешней напряженности". 15 февраля для переговоров с Дмитрием Кулебой Киев посетил глава МИД Италии Луиджи ди Майо. Министры согласовали позиции по ситуации с безопасностью. По словам Кулебы, Италия выразила готовность "поддержать санкции ЕС против РФ". "Дипломатический марафон" Владимира Путина С самого начала эскалации напряженности в многочисленных встречах с иностранными партнерами Путин неизменно подробно разъяснял подход России к урегулированию кризиса вокруг Украины, увязывая его с безусловным выполнением минских договоренностей, а также переговорами России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соответствующие проекты юридически обязывающих документов, главными пунктами которых были мирное урегулирование противоречий в военно-политической сфере и отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток, были представлены Россией в декабре 2021 года.

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