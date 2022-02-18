Лукашенко: конституционный референдум в Белоруссии не будет противоречить отношениям с РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики достойно проведут конституционный референдум, он не будет противоречить отношениям с Россией.

"Естественно, я проинформировал президента России о том, как Белоруссия готовится к важнейшему политическому событию - конституционному референдуму. Мы проведем его достойно, в интересах белорусского народа. И это не будет никак противоречить нашим отношениям с нашей братской Россией", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Путин пожелал властям Белоруссии успешно провести референдум.

Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии пройдет 27 февраля. Досрочно на референдуме можно будет проголосовать с 22 по 26 февраля.