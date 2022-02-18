Для эвакуации жителей ЛНР задействуют железнодорожный и автомобильный транспорт

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской народной республики задействует для эвакуации населения железнодорожный и автомобильный транспорт. Об этом в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Евдохин.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

"Минтранс ЛНР готов к выполнению задач по эвакуации населения из опасной зоны в пункты временного размещения. Будет задействован как железнодорожный, так и автомобильный транспорт для выполнения поставленных задач", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Евдохин призвал жителей республики не поддаваться панике. Он отметил, что сотрудники Минтранса "готовы обеспечивать мероприятия по эвакуации населения в рамках отработанных ранее учений, а также оказывать всяческую поддержку жителям республики".