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Кризис на Украине
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В Киеве заявили, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе

По словам главкома ВС Украины Валерия Залужного, единственный приемлемый для Киева "вариант по деоккупации территорий - потитико-дипломатичесий"

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе. Об этом заявил в пятницу главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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"Военно-политическое руководство Украины не предвидит и планирует наступательных операции на востоке страны. Единственный приемлемый для нас вариант по деоккупации территорий - потитико-дипломатичесий", - сказал он в видеообращении в Facebook.

По его словам, наступательная операция "обязательно приведет к жертвам среди гражданского населения". "Поэтому такой сценарий даже не рассматривается", - заверил Залужный.

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