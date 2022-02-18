В Киеве заявили, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе. Об этом заявил в пятницу главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

"Военно-политическое руководство Украины не предвидит и планирует наступательных операции на востоке страны. Единственный приемлемый для нас вариант по деоккупации территорий - потитико-дипломатичесий", - сказал он в видеообращении в Facebook.

По его словам, наступательная операция "обязательно приведет к жертвам среди гражданского населения". "Поэтому такой сценарий даже не рассматривается", - заверил Залужный.