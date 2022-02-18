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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили о начале эвакуации населения в Россию

В городе организовано три пункта выезда

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Администрация города Кировска Луганской народной республики (ЛНР) начала эвакуацию местных жителей в Россию. Об этом в пятницу сообщили в мэрии города.

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"Перед зданием администрации города Кировска ЛНР начата эвакуация населения", - приводит сообщение мэрии агентство Луганскинформцентр.

В мэрии города Красный Луч сообщили, что начнут эвакуацию жителей в 20:00 (совпадает с мск). В городе организовано три пункта выезда.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в связи с нарастающей угрозой боевых действий, а также о готовности России принять на своей территории эвакуированных людей.

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