В ЛНР сообщили о начале эвакуации населения в Россию

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Администрация города Кировска Луганской народной республики (ЛНР) начала эвакуацию местных жителей в Россию. Об этом в пятницу сообщили в мэрии города.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

"Перед зданием администрации города Кировска ЛНР начата эвакуация населения", - приводит сообщение мэрии агентство Луганскинформцентр.

В мэрии города Красный Луч сообщили, что начнут эвакуацию жителей в 20:00 (совпадает с мск). В городе организовано три пункта выезда.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в связи с нарастающей угрозой боевых действий, а также о готовности России принять на своей территории эвакуированных людей.