Reuters: США уменьшают объем гуманитарной помощи Буркина-Фасо в связи с госпереворотом

ТАСС, 18 февраля. США остановили большинство программ гуманитарной помощи Буркина-Фасо после признания факта госпереворота в стране. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Госдепартамент вынес решение в соответствии с законодательством США, по которому любая иностранная помощь, кроме той, что направлена на продвижение демократии, должна быть прекращена в случае, если в государстве-получателе происходит военный переворот или госпереворот, в котором вооруженные силы играют решающую роль.

"Госдепартамент признает, что в Буркина-Фасо произошел государственный переворот. В связи с этим иностранная помощь объемом около $158,6 млн правительству Буркина-Фасо ограничена", - говорится в документе, направленном в Конгресс США.

Военные подняли мятеж в Буркина-Фасо 23 января и через сутки захватили власть. Они объявили об отстранении президента страны Каборе, приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента. Действие Конституции Буркина-Фасо было восстановлено 31 января одновременно с публикацией "Основополагающего закона "Патриотического движения за охрану и восстановление" (создано военными в момент захвата власти). Конституционный совет Буркина-Фасо состоит из 10 человек. Мятежники не отменяли его полномочий, которые состоят в надзоре за исполнением конституции и выборами.