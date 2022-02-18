Байден 24 февраля проведет онлайн-встречу с главами стран Группы семи по Украине

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 24 февраля проведет встречу в онлайн-формате с главами государств Группы семи, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В четверг президент проведет виртуальную встречу с лидерами стран Группы семи, чтобы обсудить текущую ситуацию, касающуюся России и Украины, и приоритеты председательства Германии в Группе семи в этом году", - сказал она.

Представитель Белого дома также сообщил в пятницу, что Байден в 22:45 мск начал телефонный разговор с "трансатлантическими лидерами".