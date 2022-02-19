Париж и Берлин осудили эскалацию в Донбассе

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Франции и Германии считают недопустимыми нарушения минских соглашений и обстрелы жилых районов в Донбассе. Об этом говорится в распространенном в субботу МИД Франции совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.

"Вызывают особую обеспокоенность участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Мы осуждаем использование тяжелого вооружения и неизбирательные обстрелы жилых районов, что является очевидным нарушением минских соглашений", - отмечается в коммюнике.