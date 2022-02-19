Байден назвал решение Зеленского поехать в Мюнхен не самым мудрым

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает не самым мудрым решение своего украинского коллеги Владимира Зеленского принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на угрозу эскалации конфликта в стране. Такое мнение американский лидер выразил, выступая в пятницу в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины.

"Он сам вправе принимать решение", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос. "Возможно, это не в полной мере мудрое решение. Но это его выбор", - отметил он. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее подтвердил, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он отметил, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.