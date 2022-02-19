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Представители ВС Латвии и Литвы будут наблюдать за белорусско-российскими учениями

Наблюдатели посетят полигон Обуз-Лесновский

МИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Представители вооруженных сил Латвии и Литвы прибыли в Белоруссию для наблюдения за белорусско-российскими учениями "Союзная решимость - 2022". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.

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"В соответствии с приглашением, направленным министерством обороны, в Республику Беларусь прибыли представители вооруженных сил Латвийской Республики и Литовской Республики для наблюдения за белорусско-российскими учениями "Союзная решимость - 2022", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в субботу наблюдатели посетят полигон Обуз-Лесновский, где смогут наблюдать за розыгрышем боевых действий в рамках учения.

В Минобороны отметили, что Белоруссия пригласила военных наблюдателей из этих стран "на добровольной основе, исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также на основе принципов открытости".

Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля на территории республики в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства. Минск и Москва отмечали, что учения носят сугубо оборонительный характер и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Ранее сообщалось, что украинский атташе по вопросам обороны в Белоруссии также приглашен на финальные мероприятия этих учений.

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БелоруссияЛатвияЛитваРоссия
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