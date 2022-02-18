Принуждение к миру 3.0: "Союзная решимость"

"Хочешь мира — готовься к войне". Справедливость этой поговорки, известной с античных времен, подтверждается сегодня у нас на глазах. Учения сил реагирования России и Белоруссии, проведенные ими у своих западных рубежей, не оставили сомнений в решимости Союзного государства полностью обеспечивать свою военную безопасность. На мой взгляд, они стали очередным этапом процесса принуждения США и НАТО к миру, начавшегося в декабре прошлого года с выдвижения по указанию президента России Владимира Путина известных инициатив о юридически обязывающих гарантиях безопасности.

Описание Боевые машины 9К57 из состава реактивной системы залпового огня "Ураган" во время учений "Союзная решимость", 12 февраля 2022 года © Минобороны РФ/ТАСС

Кто сеет панику

За океаном российско-белорусские учения были восприняты как кульминация подготовки к реальному вторжению на Украину. Истерия, раздутая по этому поводу в западной прессе, превратилась в форменный психоз; по общему мнению специалистов, ничего подобного в мире не наблюдалось по меньшей мере со времен Карибского ракетного кризиса 1962 года. В конечном счете нагнетание страхов стало встречать отпор даже со стороны властей в Киеве, поскольку наносило ощутимый ущерб экономике Украины и наглядно показывало, что реально защищать эту страну никто из ее самозваных западных "друзей и партнеров" не намерен. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский даже пытался осторожно спорить на эту тему со своим американским коллегой Джо Байденом. А мне еще понравилось заявление Службы безопасности Украины о том, что страна "столкнулась с попытками системного нагнетания паники", представляющими собой "очередную мощную волну гибридной войны". Ведь где панику-то раздувают? Разве не за океаном? Стало быть, и волна оттуда же? Россия же изначально говорила и говорит, что не собирается ни на кого нападать. Она не только "не явилась" на войну в анонсированный Байденом срок (согласно публикации в газете Politico, тот был назначен на 16 февраля), но даже устами представителя МИД РФ Марии Захаровой язвительно предложила западным "средствам массовой дезинформации" уточнить "график вторжений" на текущий год. Хотя на самом деле России не до шуток. Все понимают, что угроза провокаций на линии разграничения в Донбассе остается вполне реальной. Тем более что в США нагнетание военного психоза продолжается: даже после объявления Министерства обороны России о начале отвода сил, выполнивших на учениях свои задачи, американские официальные лица, включая госсекретаря и министра обороны, хором продолжали утверждать, что не видят признаков "деэскалации" у украинских границ, а, наоборот, наблюдают лишь нарастание угрозы. "Шпионский мир встревожен"

Понятно, что как раз на такие оценки прежде всего и опираются те "средства дезинформации", о которых говорила Захарова. Хотя справедливости ради надо признать, что и американские, и другие западные репортеры все чаще подвергают сомнению то, что слышат с официальных трибун. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе немецкая журналистка спрашивала шефа Пентагона Ллойда Остина, как можно доверять американской разведке, если США не предъявляют никаких доказательств. Накануне помощников вице-президента США Камалы Харрис на пресс-брифинге в Вашингтоне также просили уточнить, на что опираются утверждения о якобы усиливающихся агрессивных намерениях России. Внятных ответов, как водится, не последовало. Мне, кстати, изначально казалось, что та же разведка США может сознательно подливать масла в огонь алармистских настроений, причем не только в угоду начальству, но и из шкурных интересов: чтобы заранее оградить себя от критики. Вы только попробуйте себе представить, сколько нелестных эпитетов в свой адрес американским спецслужбам пришлось выслушать за последнее время из-за прошлогоднего ухода США из Афганистана. Но вот та же Politico на днях предупредила, что "шпионский мир [США] встревожен непрестанными утечками разведданных по России от команды Байдена". "Меня беспокоит, как все это выборочное рассекречивание будет отражаться на доверии к сведениям нашей разведки в долгосрочной перспективе, — сказал изданию бывший офицер ЦРУ, имеющий опыт работы против России. — Если те окажутся неверными или частично неверными, то подорвут доверие наших партнеров к той информации, которую мы им передаем. Да, честно говоря, и доверие общественности [в самих США]". Другой человек, бывший сотрудник аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме, который также работал по России, привел и традиционный довод о защите источников и методов работы разведки. "Сколько раз, черт побери, они считают необходимым повторять, что нечто вот-вот произойдет?" — спросил он, имея в виду поток предупреждений со стороны администрации Байдена, будто вторжение неминуемо (imminent). "В следующий раз мы и понятия не будем иметь о таких планах, поскольку русские не станут пользоваться каналами, на которых, как им известно, мы ведем сбор [информации]", — добавил он. По нашему сценарию Получается, что нам американская несдержанность может быть даже на руку. Да и вообще в оценке нынешней ситуации главное, на мой взгляд, то, что развивается она, по признанию самих наших оппонентов, в основном по российскому сценарию. Мы не реагируем на чужие шаги, а работаем по своему плану, сохраняем инициативу, создаем, как это называется на профессиональном жаргоне, "факты на местах" (facts on the ground). Я уж не говорю о том, что главный источник силы — правда — тоже на нашей стороне.

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Да, мы добиваемся твердых гарантий безопасности прежде всего для себя, поскольку из-за неуклонного продвижения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам дальше отступать нам, по сути, некуда. Но, по большому счету, новая архитектура общей и неделимой безопасности в быстро меняющемся современном мире нужна всем, в том числе Украине и даже — как напомнил на днях замглавы МИД РФ Александр Грушко — самому Североатлантическому альянсу. И диалог на эту тему, инициированный президентом Путиным, тоже необходим всем. Не случайно США не отвергли предложения о нем с порога, как опасались многие наблюдатели, включая и меня самого, из-за беспрецедентно публичного и жесткого характера наших предложений. Да и теперь американцы, начиная с Байдена, во всех публичных официальных комментариях на эту тему не забывают упоминать о своей открытости для дальнейшего продвижения по "пути дипломатии", т.е. для переговоров с Россией. Понятно, что процесс таких переговоров заведомо будет долгим и трудным; именно поэтому Москва постоянно подчеркивает, что не позволит его "замотать" (поторапливаться надо, видимо, еще и потому, что и в России, и в США в 2024 году предстоят очередные президентские выборы). Понятно, что Вашингтон и его союзники стараются свести разговор к приемлемым для себя, но второстепенным для Москвы темам. Но ведь прежде-то "коллективный Запад" вообще отказывался все это обсуждать, хотя наша страна не раз это предлагала. А дипломаты для того и существуют, чтобы преодолевать даже кажущиеся неразрешимыми противоречия. Границы возможного И потом, официальные переговоры, разумеется, ключевая, но все же не единственная часть диалога. В экспертном сообществе по обе стороны Атлантики уже бурлит дискуссия о том, как и о чем можно было бы попробовать договориться. Есть даже попытки объединения усилий: например, такие известные в России и США специалисты, как Александр Дынкин и Томас Грэм, недавно опубликовали свое общее видение возможного компромисса. Их статья была озаглавлена "Четыре шага от пропасти — по пути к европейской безопасности", а одно из предложений сводилось к введению официального моратория на расширение НАТО на ближайшие десятилетия. Вообще должен сказать, что новые российские предложения о гарантиях безопасности, воплощенные в проектах договоров с США и НАТО, перевернули мои представления о границах возможного. Прежде, как уже упоминалось, я был уверен, что никто за океаном и обсуждать-то всерьез не станет ничего подобного, а теперь просто диву даюсь. Взять хоть ту же украинскую тему — в общеевропейском контексте, в принципе, даже и не центральную, но на сегодняшний день, безусловно, самую насущную и наболевшую. За то, чтобы решительно взять Киев под защиту, за океаном ратует разве что наиболее непримиримая часть республиканской оппозиции, да и то лишь для того, чтобы клеймить Байдена за политическую мягкотелость. В реальность вступления Киева в обозримой перспективе в НАТО не верит вообще никто. Многие, включая известного экономиста и политолога Джеффри Сакса, призывают Украину согласиться со статусом нейтральной "страны вне НАТО" наподобие Австрии, Финляндии или Швеции.

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Звучат даже радикальные идеи о расчленении: так, профессор Индианского университета Тимоти Уотерс предлагает со страниц газеты Hill устроить в украинских регионах "плебисциты", по итогам которых те могли бы присоединиться "либо к России, либо к Западу". "Даже если мы избежим войны со стрельбой, подспудный конфликт останется неизменным и Украина по-прежнему будет непригодна для НАТО, — поясняет политолог. — А чтобы проложить другой путь, нам надо учесть интересы как прозападных слоев населения Украины, так и жителей ее отчужденной восточной части вместе с их могущественным покровителем. Да и наши тоже: в наших интересах помочь Украине измениться, прежде чем мы увяжем ее судьбу со своей. А то пока идет подготовка к войне из-за страны, которую мы не готовы защищать". Навстречу "новой эпохе"? Схожая разноголосица царит и по другим темам, включая новую архитектуру европейской безопасности. Но при этом своевременность самой постановки вопроса о ней никто не оспаривает, что само по себе примечательно. Даже "заклятый друг" России, экс-посол США в Москве Майкл Макфол призывает Байдена "перехватить дипломатическую инициативу и выдвинуть встречную [идею] всеобъемлющей большой сделки по укреплению европейской безопасности, назвав ее, например, "Хельсинки 2.0". Публикация в престижном журнале Foreign Affairs озаглавлена "Как поладить с Путиным. Только всеобъемлющий пакт может позволить избежать войны". Учитывая недавнюю поездку Путина в Пекин, многие комментаторы обращают внимание и на совместное заявление России и Китая "о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии". Общий смысл таких ссылок понятен: в борьбе за неделимую безопасность Москва имеет надежного друга и партнера, а ситуация вокруг Украины легко проецируется и на Тайвань. Как известно, в том же двустороннем заявлении подчеркнуто, что "дружба между двумя государствами (РФ и КНР — прим. ТАСС) не имеет границ". Аналитики из сетевого издания The Scrum считают это заявление "документом исторического масштаба", "вехой на пути к тому мировому порядку, которого большая часть человечества дожидалась все послевоенные десятилетия". С другой стороны, главный внешнеполитический обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес тоже уверен, что о наших днях "будут писать в учебниках истории", но оценивает происходящее все же иначе. На его взгляд, то же заявление "следует рассматривать как российско-китайскую версию знаменитой стратегии сдерживания Советского Союза, предложенной Джорджем Кеннаном". "Две эти страны окапываются для долгой войны — по большей части холодной, но, возможно, и с некоторыми "горячими" эпизодами наподобие Украины", — пишет авторитетный колумнист, который в своих текстах нередко анонимно озвучивает взгляды руководства администрации США. Конечно, как верный приверженец так называемого патриотического консенсуса в Вашингтоне, охватывающего и профессиональных журналистов, Игнейшес свято верит в то, что Америка успешно справится и с этим, и с любыми другими вызовами. Но раз уж он ссылается на Кеннана, можно напомнить, что тот в 1996 году в 92-летнем возрасте называл расширение НАТО на территорию бывшего СССР "стратегическим просчетом (strategic blunder) потенциально эпических масштабов".

К тому же в современном мире свет все меньше сходится клином на Вашингтоне. И я, например, с большим интересом читаю комментарии отставного индийского посла, знатока России и постсоветского пространства М.К. Бхадракумара. А тот недавно указывал, что Евросоюз собирается наконец после долгих проволочек провести 1 апреля виртуальный саммит с Китаем, и расценивал это как "намек на растущее недовольство трансатлантическим лидерством США и усилением напряженности, включая прежде всего призрак войны на континенте, в условиях, когда европейские экономики испытывают большие трудности". Напомню, кстати, что и российский лидер общался в последнее время с целым рядом коллег из стран ЕС, приезжавших в Москву. Фиговый листок Правда, в российской столице никогда не скрывали, что главным собеседником по вопросам международной безопасности считают все-таки Вашингтон. А в российско-американских отношениях продолжается ожесточенная пикировка. Взять хотя бы свежую новость об обоюдном выдворении заместителей руководителей посольств: шаг в дипломатической практике вопиющий, аналогов не припоминаю. Да и вообще сохраняется острый дефицит доверия. О том, как можно попытаться преодолеть этот дефицит, я размышлял еще год назад в тексте об идейном наследии 40-го президента США Рональда Рейгана. Теперь же российское руководство и вовсе ставит вопрос ребром, напоминая, как в недавнем прошлом с тем же расширением НАТО Россию просто "кинули". Это и за океаном подтверждают многие. Последний посол США в СССР Джек Мэтлок, работавший при республиканцах Рейгане и Джордже Буше — старшем, на днях в очередной раз "по косточкам" разобрал тему на сайте Американского комитета за согласие между США и Россией и пришел к выводу, что "согласиться с требованиями Путина — в объективных интересах США". Роберт Хантер, постпред США в НАТО при демократе Билле Клинтоне, в комментарии для сетевого издания Responsible Statecraft указал, что Запад в свое время "перестал считаться с законными интересами безопасности России", но теперь та вновь заставила "относиться к себе серьезно". "НАТО следует избавиться от одержимости так называемым принципом открытых дверей не только для Украины (и Грузии) — чего никогда не будет, — но потенциально и для других стран, — написал специалист. — Это же факт, что и без всяких призывов Путина никаких других серьезных стран ни на каком потенциальном "листе ожидания" для вступления в НАТО не значится. Таким образом, принцип служит помехой для практических нужд, и Путин насмешливо фыркает себе в рукав". О том, почему США вели себя так, как вели, писано-переписано. Предельно упрощенно для меня все сводится к печально знаменитой фразе того же Клинтона: "Я это сделал, потому что мог". Сказано это было по поводу скандального адюльтера с Моникой Левински, но покрывает, на мой взгляд, едва ли не всю американскую политику, в том числе и в вопросе расширения НАТО. А "патриотический консенсус" — не более чем фиговый листок, позволяющий покрывать такой подход в тех случаях, когда считается, что стране это выгодно. In lockstep Вообще я совершенно не считаю американцев невменяемыми людьми, органически неспособными здраво оценивать реальность. Даже их публичная пропагандистская риторика говорит о том, что они признают меняющиеся факты, хотя и не всегда говорят это прямо.

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