Поездами, автобусами, своим ходом. Как жители Донбасса эвакуируются в Россию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Ростовская область за первые сутки с начала объявленной властями Донецкой и Луганской народных республик эвакуации приняла десятки тысяч эвакуированных, которые добираются до границы с РФ автобусами, поездами и личным автотранспортом. Свою помощь предлагают и другие регионы - от Крыма до Якутии, а волонтеры и общественные организации запустили горячие линии и сбор предметов первой необходимости.

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Число мирных жителей Донбасса, эвакуация которых в РФ началась в пятницу, за сутки достигло 36 тыс. Детей, женщин и пожилых встречают на границе и развозят по лагерям и базам отдыха в Ростовской области, где развернуты пункты временного размещения. Первые автобусы для организованного выезда отправились из ДНР и ЛНР накануне вечером, в субботу вывозить мирных жителей начали поездами, но многие выезжают своим ходом. "Спасти детей" Александр (имя изменено по его просьбе) из Донецка привез всю свою семью из пяти человек. "Всех посадил, взял, что мог. Ночью приехали. Обещали тут накормить и кровати". "Да нам бы хоть поесть и поспать! К родственникам в Крым поеду", - перебивает Александра мужчина, который тоже приехал с семьей своим ходом. Комментаторы в соцсетях пишут, что жители Донбасса поехали в Россию исключительно ради обещанных президентом РФ Владимиром Путиным 10 тыс. рублей. "Да и не нужны мне эти деньги, я детей привез спасать!" - возмущается Александр.

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Обоих мужчин направили в ПВР, куда в первоочередном порядке заселили вывезенных автобусами детей - и мест там уже почти нет, но обещают, что появятся, власти расселят всех. Еще один такой ПВР расположен в санатории в Неклиновском районе, в 25 км от первого. Туда привезли детей из детских домов Донбасса. Жилые помещения, как заверили корреспондента ТАСС охранники санатория, сейчас прогревают для размещения людей. Но многих беженцев волнует даже не то, как они разместятся в РФ, а вести из дома: "Как там сейчас, что передают? Неспокойно, да. Ехали в ночь, зарево такое и бухало", - рассказал ТАСС мужчина, представившийся Сергеем. С защитой от коронавируса В Ростовской области подготовили более 140 пунктов для размещения эвакуированных. При этом особое внимание уделяется вопросам противодействия распространению коронавируса. Пункты пропуска дооборудуются тепловизорами. Пока, отмечают власти региона, массовое прибытие беженцев на ситуацию с коронавирусом не повлияло.

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