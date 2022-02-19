Тревога и мобилизация, но паники нет. Как проходит второй день эвакуации из ЛНР

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) продолжают эвакуировать мирное население в Российскую Федерацию, по официальным данным, уже почти 17 тыс. человек покинули свои дома, однако многие жители региона по-прежнему не торопятся уезжать.
В пятницу, когда власти призвали жителей эвакуироваться в Россию на фоне сложной военно-политической обстановки и интенсивных боевых действий в районе линии соприкосновения, большинство проживающих в ЛНР отнеслись к рекомендации скептически. Люди, пережившие тяжелые боевые действия 2014 и 2015 годов, не спешили паковать вещи и делать ксерокопии документов, необходимые для организованного пересечения границы. Почти все опрошенные корреспондентом ТАСС люди говорили, что не верят в возможность возобновления полномасштабных вооруженных столкновений.
Очередь на выход
В субботу, однако, на фоне ночных подрывов газопроводов в Луганске, непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины и объявления всеобщей мобилизации поток желающих покинуть ЛНР увеличился.
"Первые соседи из подъезда выезжают, забирают детей, берут минимальное количество необходимых вещей. Загрузились в такси, ведут себя спокойно, паники нет", - рассказала луганчанка Марина про своих соседей - семью с тремя детьми.
В автобусах и поезде, которыми осуществляется вывоз людей в Ростовскую область, только женщины, дети и пожилые люди. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет выезд из ЛНР закрыт, им предписано явиться на мобилизационные пункты.
На автомобильных пунктах пропуска на российской границе скопились несколько сотен человек, которые эвакуируются самостоятельно, молодых мужчин в очередях тоже нет. Впрочем, как отмечают местные жители, по выходным на КПП "очень часто не протолкнуться". Паники в толпе не наблюдается, дети играют, взрослые шутят. Водители утверждают, что пропускают всех достаточно быстро.
Как отмечает корреспондент ТАСС, переход границы и в относительно мирное время не всегда был быстрым. Иногда приходилось проводить на КПП по часу и более.
"Настроение хорошее, боевое", - говорит одна из женщин в очереди. "Провожаю в Россию внучку. Я уже пять лет там (в рядах Народной милиции - прим. ТАСС) отбыл, теперь надо дальше. Попробую встать на службу, если возьмут, мне уже 70", - рассказал стоявший рядом с ней мужчина.
Городская суета
У банкоматов и на автозаправках ажиотаж, в соцсетях лавинообразно распространяются фото и видео многометровых очередей из людей и машин во всех городах республики.
При этом Госбанк ЛНР несколько часов назад заявил, что в настоящее время обеспечен необходимым объемом денежных средств для загрузки банкоматов. Служба инкассации банка работает в штатном режиме, загрузка банкоматов ведется на постоянной основе.
Однако из соседней Донецкой народной республики (ДНР) поступают тревожные сообщения: там Центробанк ограничил выдачу наличных денег. Жители Луганска, поговорившие с корреспондентом ТАСС, рассказали, что некоторые банкоматы в Луганске были пусты. "Ощущение тревоги и неизвестности. Есть очереди на заправках и возле банкоматов, наблюдаются перебои в работе мобильной связи. Вчера доносились звуки взрывов, теперь прислушиваемся к каждому шороху. Многие знакомые уже собрали "тревожные чемоданчики", но пока не решили, уезжать или нет. Все надеются на то, что ситуация все-таки стабилизируется", - говорит жительница Луганска Анна.
В то же время в столице и других городах по-прежнему работают магазины, кафе, рестораны и увеселительные заведения. На улицах Луганска многолюдно, в очередях на кассах, помимо политики, горячо спорят о преимуществах сортов луганского и регионального пива.
В 17:00 по местному времени (18:00 мск) мэрия Луганска сообщила, что из города решили уехать меньше тысячи человек.
Очередь на вход
Указ главы ЛНР об общей мобилизации и необходимость явиться на мобилизационные пункты вызвали у людей неоднозначную реакцию.
"Самое главное - нет понимания цели всего этого. Мы собираемся воевать, повторить Дебалу (действия ЛНР и ДНР по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух народных республик, в 2015 году - прим. ТАСС), чего мы хотим? Какова конечная цель?" - поделился мнением житель Луганска, прошедший войну в Афганистане.
По официальным данным, около 3 тысяч человек прибыли в мобилизационные пункты республики. Поговорить с первыми добровольцами не удалось: никто из них не изъявил желания высказаться по поводу ситуации.