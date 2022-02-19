Тревога и мобилизация, но паники нет. Как проходит второй день эвакуации из ЛНР

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) продолжают эвакуировать мирное население в Российскую Федерацию, по официальным данным, уже почти 17 тыс. человек покинули свои дома, однако многие жители региона по-прежнему не торопятся уезжать.

В пятницу, когда власти призвали жителей эвакуироваться в Россию на фоне сложной военно-политической обстановки и интенсивных боевых действий в районе линии соприкосновения, большинство проживающих в ЛНР отнеслись к рекомендации скептически. Люди, пережившие тяжелые боевые действия 2014 и 2015 годов, не спешили паковать вещи и делать ксерокопии документов, необходимые для организованного пересечения границы. Почти все опрошенные корреспондентом ТАСС люди говорили, что не верят в возможность возобновления полномасштабных вооруженных столкновений.

Очередь на выход

В субботу, однако, на фоне ночных подрывов газопроводов в Луганске, непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины и объявления всеобщей мобилизации поток желающих покинуть ЛНР увеличился.

"Первые соседи из подъезда выезжают, забирают детей, берут минимальное количество необходимых вещей. Загрузились в такси, ведут себя спокойно, паники нет", - рассказала луганчанка Марина про своих соседей - семью с тремя детьми.

В автобусах и поезде, которыми осуществляется вывоз людей в Ростовскую область, только женщины, дети и пожилые люди. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет выезд из ЛНР закрыт, им предписано явиться на мобилизационные пункты.

На автомобильных пунктах пропуска на российской границе скопились несколько сотен человек, которые эвакуируются самостоятельно, молодых мужчин в очередях тоже нет. Впрочем, как отмечают местные жители, по выходным на КПП "очень часто не протолкнуться". Паники в толпе не наблюдается, дети играют, взрослые шутят. Водители утверждают, что пропускают всех достаточно быстро.

Как отмечает корреспондент ТАСС, переход границы и в относительно мирное время не всегда был быстрым. Иногда приходилось проводить на КПП по часу и более.

"Настроение хорошее, боевое", - говорит одна из женщин в очереди. "Провожаю в Россию внучку. Я уже пять лет там (в рядах Народной милиции - прим. ТАСС) отбыл, теперь надо дальше. Попробую встать на службу, если возьмут, мне уже 70", - рассказал стоявший рядом с ней мужчина.

Городская суета

У банкоматов и на автозаправках ажиотаж, в соцсетях лавинообразно распространяются фото и видео многометровых очередей из людей и машин во всех городах республики.