Джонсон заявил, что своими действиями РФ увеличит присутствие НАТО у российских границ

"Я думаю, что он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) хочет, чтобы НАТО отошло назад. И он увидит ровно обратное", - заявил Джонсон в интервью вещательной корпорации Би-би-си. "Если он думает, что увидит сокращение присутствия НАТО [вблизи границ] в результате этого, он совершенно ошибается. Он получит больше НАТО", - добавил Джонсон.

Премьер также предположил, что лишь президент России знает, что произойдет дальше. "Мы до сих пор не знаем, что произойдет, есть один человек, который знает, что будет дальше. Я не могу заглянуть в мысли Владимира Путина, не могу заглянуть в его душу", - заявил Джонсон.

Он предупредил, что гипотетическое вторжение в "суверенную европейскую страну", даже если оно "будет временно успешным", пошлет крайне неверный сигнал всему миру. "Люди придут к неверному выводу, что сила права", - заключил премьер.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.