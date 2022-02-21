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Протесты в Казахстане

В Казахстане после массовых беспорядков осудили более 50 человек

По словам начальника следственного департамента МВД страны Санжара Адилова, суду были преданы 86 обвиняемых

НУР-СУЛТАН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана осудили свыше 50 человек, принимавших участие в массовых беспорядках в январе. Об этом сообщил на брифинге в понедельник начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов.

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"Органами внутренних дел по январским событиям в отношении 107 подозреваемых уголовные дела окончены с обвинительным актом. Основную часть данных дел составляют кражи - 65, факты незаконного хранения оружия - 11, их хищения - семь и другие", - рассказал Адилов.

По его словам, суду были преданы 86 обвиняемых. "На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 человек - к ограничению свободы, 13 - к лишению свободы. В отношении двух лиц дело прекращено за примирением сторон", - пояснил представитель МВД.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

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