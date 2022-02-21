Иран назвал двойными стандартами намерение Австралии признать ХАМАС террористами

ТЕГЕРАН, 21 февраля. /ТАСС/. Тегеран считает намерение правительства Австралии признать политическое крыло палестинского движения ХАМАС террористической организацией проявлением тактики двойных стандартов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД республики Саид Хатибзаде.

"Это использование ряда ключевых понятий в международных отношениях в качестве политического инструмента и применение двойных стандартов", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать намерение правительства Австралии.

По словам дипломата, ХАМАС сегодня имеет большинство мест в парламенте Палестины, представляет население и формирует правительство.

"Все понимают, с какой целью принимаются такие решения", - добавил он.

17 февраля глава МВД Австралии Кэрен Эндрюс заявила, что власти страны расширили список террористических организаций и намерены в ближайшее время внести в него политическое крыло палестинского радикального движения ХАМАС.

Это движение признано террористической организацией в Израиле, США, Канаде, Японии и Евросоюзе. В Австралии и Новой Зеландии таким статусом наделено только его военное крыло.