Кабмин Норвегии заявил о продолжении работы дипмиссии в Киеве

ХЕЛЬСИНКИ, 21 февраля. /ТАСС/. Посольство Норвегии продолжит работу в Киеве, как и дипломатические представительства государств - членов ЕС.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба норвежского правительства.
"21 февраля Норвегия присоединилась к заявлению ЕС о дипломатическом пребывании в Киеве", - говорится в сообщении.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе сообщил, что диппредставительства всех стран ЕС, кроме одного, остаются в Киеве и продолжают работать. Западные СМИ и политические деятели продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося военного вторжения России на Украину.