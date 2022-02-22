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Кризис на Украине

Кабмин Норвегии заявил о продолжении работы дипмиссии в Киеве

Норвежское правительство присоединилось к позиции стран ЕС, озвученной Жозепом Боррелем

ХЕЛЬСИНКИ, 21 февраля. /ТАСС/. Посольство Норвегии продолжит работу в Киеве, как и дипломатические представительства государств - членов ЕС.

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Об этом сообщила в понедельник пресс-служба норвежского правительства.

"21 февраля Норвегия присоединилась к заявлению ЕС о дипломатическом пребывании в Киеве", - говорится в сообщении.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе сообщил, что диппредставительства всех стран ЕС, кроме одного, остаются в Киеве и продолжают работать. Западные СМИ и политические деятели продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося военного вторжения России на Украину.

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НорвегияКризис на Украине
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