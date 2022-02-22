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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Эксперт считает, что игнорирование ЕС ситуации в Донбассе привело к его признанию Россией

Отказ Европы от публичной критики Киева привел Украину к потере республик, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Игнорирование со стороны Европейского союза ситуации на востоке Украины привело к тому, что состоялось признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение выразил в понедельник директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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"Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали признание независимости ДНР и ЛНР нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Каждый раз, встречаясь с дипломатами ЕС, включая [бывшую главу дипломатии ЕС Федерику] Могерини, я говорил, что игнорирование того, что происходит в Донбассе, и отказ публично критиковать (не публично они были готовы) позицию Киева приведет в конечном счете к потере Украиной Донбасса", - написал он в Facebook. "И вы (Европейский союз - прим. ТАСС) будете нести за это часть ответственности. В ответ - улыбки. Дождались", - добавил Погребинский.

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УкраинаРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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