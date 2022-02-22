Глава МИД Британии подтвердила, что 22 февраля Лондон объявит о новых санкциях против РФ

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Глава британского МИД Лиз Трасс в понедельник вечером подтвердила, что 22 февраля Лондон объявит о новых санкциях против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала руководитель британского внешнеполитического ведомства в Twitter. Трасс также подчеркнула, что Великобритания будет "координировать ответ" на действия России вместе с союзниками.

Ранее о готовящихся рестрикциях против Москвы сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в кабмине королевства. По их данным, Лондон на текущий момент не намерен "вводить полный пакет санкционных мер", который был представлен властями в Палате общин британского парламента 10 февраля. При этом правительство королевства планирует "пойти далеко" в вопросе санкций в том случае, если состоится "вторжение России на Украину".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Британские санкции

10 февраля МИД Великобритании утвердил поправки к закону от 2019 года о санкциях. Они могут быть применены к различным секторам российской экономики - от химической промышленности, сферы энергетики и финансов до средств массовой информации и сферы цифровых технологий. Под действие санкций могут подпасть и все лица, которые работают с правительством РФ или связанными с ним структурами.

В документе также говорится, что власти Соединенного Королевства имеют право вводить рестрикции против работающих в Крыму компаний, которые после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году сменили юрисдикцию "в нарушение украинского законодательства". Кроме того, ограничения могут затронуть лиц, которые "мешают работе международных организаций на Украине, ведут бизнес с сепаратистской группировкой в Донбассе". Ограничительные меры могут также распространить на лиц, "вовлеченных в дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности, суверенитета и независимости".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.