Пушилин: решение Путина о признании ДНР и ЛНР дает уверенность в мирном будущем региона

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) дает уверенность в мирном будущем региона. Об этом заявил в ночь на вторник глава ДНР Денис Пушилин.

"Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.

Он указал, что ДНР после признания Россией сможет развивать свои предприятия. "Президент Российской Федерации воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. Мы благодарны Владимиру Путину и всей России", - говорится в обращении.

"Впереди у нас много трудной работы. Но народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. Нам есть что предложить России. Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира", - отметил глава ДНР.