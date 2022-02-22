Президент Польши призвал НАТО и ЕС проявить жесткую позицию к России и ввести санкции

ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО и ЕС проявить жесткую позицию в отношении РФ после принятия решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и немедленно ввести санкции. Об этом он заявил в понедельник на своей странице в Twitter .

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

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По его утверждению, "президент России [Владимир Путин] подрывает европейский порядок, установленный на рубеже 20-го и 21-го веков".

"[В этой ситуации] необходимо большое единство и твердая позиция со стороны НАТО, ЕС и стран нашего региона", - считает Дуда. "Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции немедленно", - написал польский лидер.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.