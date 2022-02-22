{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Президент Польши призвал НАТО и ЕС проявить жесткую позицию к России и ввести санкции

По утверждению Анджея Дуды, "президент России подрывает европейский порядок, установленный на рубеже 20-го и 21-го веков"

ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО и ЕС проявить жесткую позицию в отношении РФ после принятия решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и немедленно ввести санкции. Об этом он заявил в понедельник на своей странице в Twitter.

На эту тему
Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам
Признание Донбасса и предостережение Киеву.

По его утверждению, "президент России [Владимир Путин] подрывает европейский порядок, установленный на рубеже 20-го и 21-го веков".

"[В этой ситуации] необходимо большое единство и твердая позиция со стороны НАТО, ЕС и стран нашего региона", - считает Дуда. "Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции немедленно", - написал польский лидер.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
УкраинаРоссияПольшаДуда, АнджейПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Украина призывает созвать заседание Совбеза ООН в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР
Читать полностью