Постпредство Украины при ООН сочло признание ДНР и ЛНР равнозначным выходу РФ из "Минска"

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) равнозначно выходу России из минских соглашений и является нарушением Устава ООН и международного права. С таким утверждением выступило в понедельник постоянное представительство Украины при всемирной организации.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Заявление [президента РФ Владимира] Путина о признании независимости временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей открыто нарушает основы Устава ООН, принципы международного права, подрывает мирный процесс и равнозначно выходу России из минских соглашений", - говорится в комментарии постпредства, опубликованном в Twitter.

Позднее данное сообщение исчезло со страницы миссии Украины при ООН. В распоряжении ТАСС имеется скриншот сообщения. По состоянию на 01:29 мск 22 февраля, полностью идентичное сообщение оставалось на странице в Twitter представительства Украины при ООН и других международных организациях в Женеве.