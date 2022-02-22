Французский эксперт: санкции США против РФ ударят по Европе

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Санкции против России, которые США планируют ввести под предлогом ситуации вокруг Украины, наиболее болезненно ударят по Европе. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал французский историк и писатель Дмитрий де Кошко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Мне было интересно слушать это выступление президента России, хотя многие из приведенных фактов я знал ранее. Заявление было полезным по содержанию и обстоятельным", - сказал собеседник агентства. "Решение России, на мой взгляд, продиктовано в первую очередь стремлением избежать жертв. Русский народ и без того заплатил слишком много за последний век", - заметил де Кошко.

Французский историк считает, что "в свете новой ситуации США могут попытаться использовать признание Россией независимости ДНР и ЛНР как предлог, чтобы закрыть "Северный поток - 2". "Но они все равно это давно хотели сделать, надеясь навязать Европе сжиженный газ, который является источником сильного загрязнения", - считает де Кошко.

"Европе в итоге придется платить больше за энергоносители, и США будут довольны этим, поскольку смогут еще сильнее грабить Старый Свет с помощью европейских олигархов и персонала Евросоюза, - полагает он. - Американцы уже подготовили к этой перспективе западноевропейцев путем отказа от длинных контрактов с Газпромом под предлогом либерализации".

По мнению эксперта, "американские санкции могут осложнить операции европейского бизнеса ". "Пострадают также обмены с культурными и общественными организациями", - считает де Кошко. По его мнению, "Америка, кроме того, заставит покупать у нее оружие под предлогом русской угрозы".