США намерены искать дипломатическое решение ситуации с Украиной до военных действий

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Власти США намерены продолжать добиваться дипломатической развязки вокруг Украины до начала военных действий. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг России и Украины, представитель администрации США высокого ранга.

"Россия продолжает эскалацию этого кризиса, который в первую очередь создала она. Мы продолжим стремиться к дипломатии, пока не поедут танки", - утверждал он. США, по его словам, примут во вторник новые меры в связи с решением о признании ДНР и ЛНР.

"Завтра (22 февраля - прим. ТАСС) мы примем дополнительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за это явное нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также собственных международных обязательств России", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что эти меры являются лишь ответом на признание Россией ДНР и ЛНР. "Они не являются быстрыми и жесткими экономическими мерами, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами в случае дальнейшего вторжения России в Украину", - сказал он. Представитель американской администрации добавил, что США продолжат координировать свои действия с союзниками и партнерами.

Дальнейшие шаги Вашингтона, по его словам, будут определяться действиями Москвы в Донбассе. "Мы будем крайне пристально следить за тем, какие действия Россия предпримет в ближайшие часы и дни, и наш ответ будет выверен в соответствии с их действиями", - заявил он. Представитель администрации добавил, что США будут "наблюдать и оценивать действия РФ в ближайшие часы, ночью, и примут меры, которые они считают подходящими".