Джонсон проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета из-за Украины

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет ранним утром 22 февраля заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения ситуации вокруг Украины после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Премьер-министр будет председательствовать на заседании Cobra в 06:30 (09:30 мск) завтра утром для обсуждения последних событий на Украине и координации британского ответа [на действия РФ], включая согласование значительного пакета санкций, который будет представлен незамедлительно", - сказано в заявлении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Разговор с Владимиром Зеленским

Джонсон заявил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что "вторжение" России на Украину якобы может состояться в ближайшее время.

"Описывая свою глубокую озабоченность последними событиями в регионе, премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что он полагает, что вторжение действительно может быть осуществлено в предстоящие часы и дни", - говорится в заявлении.

"Лидеры согласились, что Запад должен продолжать поддерживать Украину в случае вторжения, но при этом должен продолжать поиск дипломатического решения до самой последней секунды", - отмечается в тексте.

Джонсон заявил Зеленскому, что Великобритания рассмотрит возможность отправки дополнительного оборонительного вооружения на Украину.

СБ ООН и ОБСЕ

Джонсон заявил, что Лондон намерен поднять вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ.

"Премьер-министр решительно осудил сегодняшнее (от 21 февраля - прим. ТАСС) решение Кремля признать Луганск и Донецк в качестве независимых государств и заявил, что этот шаг сделал Минские соглашения и процесс неосуществимыми. Он добавил, что Великобритания уже взаимодействует с партнерами по этому вопросу, и сказал, что Великобритания поднимет этот вопрос в ближайшие дни в Совете Безопасности ООН и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - отмечается в коммюнике.

"Премьер-министр также сказал, что он рассмотрит возможность отправки дальнейшей оборонительной поддержки Украине по запросу украинского правительства", - заявили на Даунинг-стрит.