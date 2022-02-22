Администрация США утверждает, что видеозаписи инцидентов в Донбассе были сделаны заранее

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что некоторые видеозаписи инцидентов в Донбассе были сделаны заранее, за несколько дней до их публикации, о чем якобы свидетельствуют метаданные файлов.

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"Мы видели целый ряд действий, которые <...> отчетливо представляют собой предлог для дальнейшего российского вторжения, как, например, взрывы на востоке Украины, с которыми получается так, что российские государственные СМИ освещают их посреди ночи", - заявил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг России и Украины, представитель администрации США высокого ранга.

По его утверждению, в ряде случаев "метаданные показывают, что они [файлы] были созданы за несколько дней до того, как были обнародованы".